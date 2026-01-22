Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha condiviso con 'La Gazzetta dello Sport' un episodio relativo al suo mancato trasferimento al Milan nel 2015. Ricordando quell’occasione, Sogliano ha rivelato come, successivamente, Galliani gli abbia confidato alcuni dettagli sul percorso che non si concretizzò. Un’intervista che offre uno sguardo interessante sulle dinamiche del calcio e sui rapporti tra dirigenti.

Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, ha raccontato quando, anni fa, ha rifiutato di lasciare il club gialloblu per approdare al Milan. "All'Hellas Verona tre anni top: subito promozione in Serie A, dopo undici anni, e poi due salvezze. Ma nel 2015, con la squadra già tranquilla, mi cerca il Milan: mi vogliono Barbara Berlusconi, anzitutto, e Adriano Galliani. Che però è onestissimo: 'Io ormai mi occupo molto di mercato'. Molto orgoglioso per la stima, ma anche molto testone come sono, rispondo: 'Se devo essere più un problema che un DS, preferisco non venire'". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sogliano (DS Verona): “Dissi di no al Milan nel 2015. Poi Galliani mi confessò che …”

Sogliano: "In campo menavo Weah, ma lui... Da ds dissi no al Milan. E quanta grappa per il colpo Pereira"In questo testo si raccontano aneddoti legati al mondo del calcio e alle esperienze di alcuni protagonisti.

Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore»Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, apre una finestra sulla sua carriera e sul mercato, condividendo dettagli sui propri investimenti e scelte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sogliano: In campo menavo Weah, ma lui... Da ds dissi no al Milan. E quanta grappa per il colpo Pereira.

Sogliano racconta: Quando dissi no al Milan. Menavo WeahIl ds del Verona racconta alcuni aneddoti sulla sua carriera da calciatore e da dirigente ... msn.com

Hellas Verona, il ds Sogliano: Ci siamo dimenticati che la salvezza per noi è un sognoIl direttore sportivo dell'Hellas Verona, Sean Sogliano, ha indetto una conferenza stampa a due giorni dalla delicata sfida dei gialloblu contro il Como. Segui qui su TuttoMercatoWeb la diretta ... tuttomercatoweb.com

Calciomercato Doppio arrivo in casa Verona Arthur Borghi portiere Isaac Tomich attaccante #calciomercato #Verona #HellasVerona #Zanetti #Sogliano #salvezza #Arthur #Isaac #fantacalcio facebook