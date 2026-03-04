Un dirigente di una grande banca ha recentemente affrontato un percorso complesso, passando da un ruolo di responsabilità a una posizione di gestione. La sua storia si intreccia con i cambiamenti all’interno dell’istituto bancario, che ha visto una serie di decisioni e riorganizzazioni. La vicenda si sviluppa in un contesto di sfide e aspettative crescenti, senza che siano evidenziati motivi specifici o errori personali.

C’è una vecchia regola non scritta della finanza che recita più o meno così: non importa quanto bene tu faccia il tuo lavoro. Importa per chi lo fai, e soprattutto quando smetti di essere utile. Immaginiamo che Luigi Lovaglio questa regola la conoscesse. Eppure si è fatto fregare lo stesso. Infatti, dopo giorni di tiramolla (c’è, non c’è) il suo nome non compare nella lista dei candidati al prossimo cda del Montepaschi. L’arrivo a Siena e la resurrezione di Babbo Monte. Quando arrivò a Siena, nel febbraio del 2022, Lovaglio trovò una banca che era diventata il simbolo nazionale del disastro. Anni di gestioni allegre, derivati tossici, acquisizioni scellerate, ricapitalizzazioni su ricapitalizzazioni, lo Stato azionista per necessità e non per scelta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mps e la parabola di Lovaglio: quando fare i compiti non basta

Mps, caos intorno al nome di LovaglioÈ caos di speculazioni intorno al nome di Luigi Lovaglio, l'amministratore delegato del Montepaschi.

Lovaglio verso l’esclusione dal cda di MpsIl comitato nomine di Banca Monte dei Paschi di Siena finalizzerà oggi la lista di 26 candidati per il nuovo consiglio di amministrazione, di cui a...

Una selezione di notizie su Mps e la parabola di Lovaglio quando....

Argomenti discussi: Mps e il piano Lovaglio: Generali resta in Mediobanca, i dividendi aumentano del 40%; Reputation Index 2026: Orcel e Messina leader nelle banche. Perché Lovaglio e Del Vecchio perdono punti nel trimestre.

Mps e il piano Lovaglio: Generali resta in Mediobanca, i dividendi aumentano del 40%In queste ore la lista dei candidati amministratori del Monte, domani è attesa quella per il nuovo consiglio di Banco Bpm. Ma a Rocca Salimbeni non è ancora arrivata l’autorizzazione a presentarla. La ... corriere.it