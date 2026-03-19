Neonata muore dopo due accessi in ospedale indagini a Benevento

Una neonata è deceduta a Benevento dopo aver avuto due accessi in ospedale. La bambina era arrivata la sera precedente per una crisi respiratoria e, dopo essere stata dimessa, è successivamente deceduta. Le autorità stanno ora conducendo le indagini per chiarire le circostanze della sua morte. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

Era giunta in ospedale ieri sera per una crisi respiratoria per poi essere dimessa, ma, una volta tornata a casa, le sue condizioni sarebbero peggiorate e quando la neonata di due mesi è stata trasportata dai genitori nuovamente al nosocomio la piccola è deceduta, probabilmente per arresto cardiaco: è quanto accaduto durante la notte all’ospedale San Pio di Benevento. I genitori, che hanno anche una gemellina, hanno denunciato il fatto in questura. La squadra mobile ha subito acquisito la cartella clinica per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte. La salma della neonata è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale. Sull'accaduto la Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un fascicolo in attesa che venga disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Neonata muore dopo due accessi in ospedale, indagini a Benevento Articoli correlati Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiestaUna neonata di due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio di Benevento, dove era stata trasportata d’urgenza dai genitori dopo un improvviso... Muore 64enne dopo due accessi al pronto soccorso: 8 medici indagatiDramma nella vigilia di Natale a Roccadaspide: una 64enne, originaria di Castel San Lorenzo, è morta in ospedale dopo aver accusato forti dolori... Altri aggiornamenti su Neonata muore Temi più discussi: Che rischia l'ostetrica se, senza parto cesareo, il neonato muore?; Dimessa tre volte dal pronto soccorso: muore bimba di 10 mesi; Cesareo in emergenza, neonato morto; Settantadue cani seviziati, 2 morti, custoditi in pessime condizioni igieniche. Neonata muore poco dopo la nascita, aperta un'inchiestaLa neonata è morta all'ospedale Umberto I di Enna, poche ore dopo la nascita al Barone Lombardo di Canicattì. Indaga la Procura di Agrigento ... rainews.it Neonata muore dopo due accessi in ospedale, indagini a BeneventoLa bimba di due mesi era stata dimessa, poi il peggioramento: i genitori presentano denuncia ... msn.com Il parto era andato bene, poi tutto è degenerato all'improvviso: una neonata muore a Enna un paio d'ore dopo essere venuta alla luce La Procura di Agrigento apre un'inchiesta: l'approfondimento sulla tragedia in homepage su QdS.it https://qds.it/tragedia-a-ca - facebook.com facebook Una neonata è morta all’ospedale di Enna, poche ore dopo la nascita a Canicattì. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e disposto l'autopsia x.com