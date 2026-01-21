Neonato morto a Modena pochi giorni dopo il cesareo disposta autopsia e aperta un'inchiesta

A Modena è stata disposta un’autopsia su un neonato deceduto pochi giorni dopo il parto cesareo. Quattro operatori sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, in un’indagine che mira a chiarire le cause del decesso. La procedura rappresenta un passaggio formale volto a consentire approfondimenti e accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto.

Sei operatori sanitari risultano indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. Si tratta, spiegano fonti giudiziarie, di un passaggio formale necessario a consentire tutti gli accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto.

