Neonata di 5 mesi muore a Perugia per meningite fulminante | Usl Umbria 1 avvia indagine epidemiologica
Una neonata di soli 5 mesi è deceduta a Perugia a causa di una meningite fulminante causata dal meningococco. La bambina si trovava in cura presso una struttura sanitaria locale quando le sue condizioni sono precipitate improvvisamente. La Usl Umbria 1 ha avviato un’indagine per identificare eventuali contatti stretti e limitare la diffusione del batterio. La famiglia, ancora sconvolta dall’accaduto, attende risposte sulle cause della rapida evoluzione della malattia. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i genitori della zona.
Tragedia a Perugia: una bambina di appena 5 mesi è morta nel pomeriggio di martedì 17 febbraio a causa di una meningite fulminante da meningococco. La direzione ospedaliera ha subito notificato il caso al servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1, che in queste ore sta completando l’indagine epidemiologica. La meningite da meningococco è una malattia infettiva trasmessa attraverso contatti stretti e ravvicinati tra persone. Il batterio è fragile fuori dall’organismo umano, quindi non è necessaria alcuna sanificazione ambientale. Il periodo di incubazione va da 2 a 10 giorni, ma la contagiosità riguarda principalmente i 7 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Perugia, meningite fulminante: muore bimba di 5 mesiUna bimba di cinque mesi è morta a causa di una meningite fulminante causata dal batterio Neisseria meningitidis, secondo quanto riferito dall’ospedale di Perugia.
Meningite fulminante a Perugia: morta una bambina di 5 mesi all’Ospedale di PerugiaUna bambina di 5 mesi è morta all’Ospedale di Perugia dopo aver contratto una meningite fulminante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
