D opo lo stop della scorsa settimana, in cui Canale 5 ha mandato in onda un film per celebrare la Giornata della Memoria, stasera torna Io sono Farah. Oggi, martedì 3 febbraio, alle 21:20 va in onda una nuova puntata della serie turca, che al momento è l’unica che resiste nella prima serata di Canale 5. Dopo un lungo periodo in cui a dominare il palinsesto erano quasi ed esclusivamente le produzioni che arrivano da Istanbul, dall’inizio dell’anno la fiction italiana è tornata a regalare ottimi ascolti alla rete. Ma Demet Özdemir e Engin Akyürek, nei panni di Farah e Tahir, sono entrati nel cuore del pubblico resistono: nella puntata di oggi in prima serata la tensione, per loro, raggiungerà un punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nell'episodio di stasera su Canale 5 Benham fa cadere Tahir da un palazzo in costruzione: tutti lo credono morto

Approfondimenti su Benham Tahir

Stasera, 31 dicembre 2025, su Canale 5 va in onda 'Capodanno in musica', condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Benham Tahir

Argomenti discussi: Don Matteo 15: paura per Natalina nelle anticipazioni della quarta puntata, stasera su Rai 1; Don Matteo 15, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni; Don Matteo 15, il Capitano Martini fa innamorare un'altra donna e Giulia va dall'ex: cosa vedremo stasera; Don Matteo 15: stasera in tv la mamma di Maria si presenta in canonica, ma non convince don Massimo.

La preside torna in tv su Rai 1: cosa succede nel doppio episodio di staseraLiberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, torna con du ... corrieredellumbria.it

La preside, ultima puntata stasera su Rai 1: come finisce la serie con Luisa RanieriLa fiction con Luisa Ranieri ispirata alla storia di Eugenia Carfora arriva al gran finale questa sera con un'ultima puntata decisiva. Le anticipazioni del settimo e ottavo episodio in onda su Rai 1 a ... movieplayer.it

IL SEQUESTRO E POI IL RISCATTO L'assurdo episodio a Casal Di Principe successo nella giornata di ieri - facebook.com facebook

Nell'ultimo episodio del podcast di Fondazione Leonardo, la fisica Virginia Benzi e la sociolinguista Vera Gheno ci offre una prospettiva preziosa su un tema spesso sottovalutato: il potere delle parole come infrastruttura del pensiero. #Podcast #STEAM fondaz x.com