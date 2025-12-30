Juventus | tocca a Comolli muovere le pedine

Con l’arrivo del nuovo anno, la Juventus si prepara a rinnovarsi. Damien Comolli, amministratore delegato con delega sportiva, ha il compito di gestire le operazioni di mercato secondo le indicazioni di Luciano Spalletti. L’obiettivo è rafforzare la squadra con investimenti mirati, per sostenere le ambizioni della Juventus nel girone di ritorno e mantenere un livello competitivo elevato.

Con l’anno nuovo alle porte, il mercato della Juventus entra nella fase operativa: Damien Comolli, amministratore delegato con delega sportiva, ha il compito di tradurre in realtà le richieste di Luciano Spalletti, che chiede rinforzi mirati per mantenere alto il ritmo del girone di ritorno. La squadra è al secondo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: tocca a Comolli muovere le pedine Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Juventus, ora tocca a Comolli: l’AD deve rinforzare la rosa” Leggi anche: Juventus, Tudor trema e ritrova due pedine per il Bernabeu | VIDEO CM.IT Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Juve, ora tocca a Comolli: Gatti e Miretti sul piatto, Schlager e Frattesi temi caldi - E, no, non è vero che la rosa sarebbe difficilmente migliorabile, una considerazione tipica di chi pri ... msn.com

La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso ... - La Juventus ha deciso chi sarà il centravanti per il futuro: Jonathan David. tuttomercatoweb.com

Juventus, Comolli: “Con Vlahovic parleremo in estate. DS? Stiamo facendo interviste” - Damien Comolli, proprio nel giorno in cui è diventato il nuovo Amministratore Delegato della Juventus, ha incontrato i media nella sala stampa dell’Allianz Stadium. gianlucadimarzio.com

"Lascia che lo marco io" Sta rubrica dà parecchi spunti, oggi tocca alla #Juve che marca così #Tramoni #Juventus #Pisa #SerieA #calcio #fantacalcio #ilcalciolaio #lasciachelomarcoio - facebook.com facebook

La Juventus corre ancora in Borsa: titolo +4% in apertura a Piazza Affari, la capitalizzazione tocca quota 1,2 miliardi di euro x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.