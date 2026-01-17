mancano medici negli ospedali pensione a 72 anni per i camici bianchi

Il settore sanitario italiano affronta due sfide principali nel 2026: la proposta di estendere la permanenza in servizio dei medici ospedalieri fino a 72 anni e la conclusione dei negoziati per il nuovo accordo dei medici di medicina generale. Questi temi riflettono le criticità legate alla carenza di personale e alle strategie per garantire la continuità assistenziale nel sistema pubblico.

Il 2026 si apre con un doppio fronte caldo per la sanità pubblica italiana: da un lato il ritorno al centro del dibattito politico della proroga della permanenza in servizio dei medici ospedalieri fino a 72 anni, dall’altro la chiusura, dopo mesi di negoziato, del nuovo accordo per i medici di medicina generale. La proroga della permanenza in servizio su base volontaria fino a 72 anni per i medici ospedalieri e per i dirigenti sanitari è al vaglio del Parlamento. Ipotesi medici in corsia fino a 72 anni. La misura riguarda i camici bianchi attualmente in servizio che scelgano di proseguire l’attività lavorativa oltre i limiti ordinari, e non l’impiego di medici già collocati a riposo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

