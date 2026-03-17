Doncic trascina i Lakers Celtics e Hawks in forma | i risultati della notte Nba

Nella notte NBA, Doncic ha realizzato 36 punti contro Houston, portando i Lakers, Celtics e Hawks a risultati positivi. I Celtics hanno recuperato terreno contro Phoenix grazie a Brown, mentre Atlanta ha ottenuto la decima vittoria consecutiva. La partita tra le squadre ha visto protagonisti vari giocatori, con un focus particolare sulle prestazioni di Doncic e Brown.

Lo sloveno firma 36 punti contro Houston, Boston rimonta Phoenix con Brown e Atlanta centra la decima vittoria consecutiva. È ancora Luka Doncic a prendersi la scena nella notte Nba. Lo sloveno guida i Los Angeles Lakers alla vittoria sugli Houston Rockets per 100-92, mettendo a referto 36 punti a due giorni da una tripla doppia decisiva. Accanto a lui, LeBron James contribuisce con 18 punti. Houston paga l’assenza di Alperen Sengun, fermo per un problema alla schiena. Non bastano i 22 punti di Jabari Smith Jr. e la doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi di Amen Thompson. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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