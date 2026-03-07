NBA | Tatum torna dopo dieci mesi e guida Boston Knicks travolgenti a Denver Doncic show con i Lakers

Dopo dieci mesi di assenza, Jayson Tatum ritorna in campo e contribuisce alla vittoria dei Celtics. I Knicks dominano a Denver, mentre i Lakers vincono contro i loro avversari. Gli Spurs e i Rockets riescono a recuperare posizioni nelle rispettive partite. La stagione NBA prosegue con movimenti importanti e risultati significativi per diverse squadre.

Il rientro di Jayson Tatum cambia subito gli equilibri per i Celtics. Vittorie pesanti anche per Knicks e Lakers, mentre Spurs e Rockets rimontano. Spettacolo anche con Booker e Herro protagonisti. Jayson Tatum è tornato. Dieci mesi dopo la rottura del tendine d’Achille, la stella dei Boston Celtics è rientrata in campo contribuendo al successo per 120-100 contro i Dallas Mavericks. Il 28enne ha chiuso con una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi, aggiungendo anche 7 assist in poco più di 26 minuti. Accanto a lui il solito Jaylen Brown, miglior realizzatore dei Celtics con 24 punti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

