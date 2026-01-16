Con ISPRA nasce il podcast Tandem - Alla scoperta dell’Italia Circolare

Con ISPRA nasce “Tandem - Alla scoperta dell’Italia Circolare”, un podcast dedicato alla valorizzazione del patrimonio italiano. Attraverso le esperienze di Edo e Marti, coppia di travel blogger, il podcast accompagna gli ascoltatori in un viaggio tra natura, cultura e sostenibilità, promuovendo un approccio consapevole alla scoperta del nostro Paese. Un’occasione per conoscere le eccellenze italiane con semplicità e rispetto per l’ambiente.

Bologna, 16 gennaio 2026 – Riscoprire le bellezze del territorio italiano attraverso il viaggio in tandem di Edo e Marti, coppia di travel blogger che vive le avventure on the road con spontaneità, passione e leggerezza. È da qui che nasce l’idea di raccontare la cultura ambientale in molte comunità italiane. Unendo un linguaggio accessibile e una chiara divulgazione scientifica, valorizziamo le buone pratiche e stimoliamo comportamenti più consapevoli nelle persone. Si tratta di un progetto che interpreta pienamente la missione di ISPRA: promuovere conoscenza, innovazione e cultura ambientale guardando al futuro del Paese e al suo sviluppo sostenibile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

