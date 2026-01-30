Guessand duello a sorpresa | la Juventus prova il sorpasso

La Juventus sta cercando di sorprendere tutti e rilanciare le sue ambizioni sul mercato. Nelle ultime ore, Evann Guessand è tornato a essere protagonista, alimentando le voci di un possibile colpo di scena. Le trattative tra Torino e Londra si fanno più intense, mentre i tifosi aspettano di capire se il giovane attaccante potrà presto vestire la maglia bianconera.

Colpo di scena nelle ultime ore di mercato. Evann Guessand torna improvvisamente al centro del radar e l'asse Torino–Londra si infiamma. L'attaccante ivoriano era a un passo dal Crystal Palace, con una bozza di accordo già impostata su prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime battute, però, irrompe la Juventus. I bianconeri hanno rimesso tutto in discussione, presentandosi con la disponibilità a pareggiare l'offerta inglese e provare il sorpasso in extremis per consegnare a Luciano Spalletti un profilo fisico e d'impatto per l'attacco. Scenario ribaltato sul filo di lana: Guessand non è più una formalità per la Premier.

