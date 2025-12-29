napoli spinazzola verso il rinnovo roma avanti per raspadori

Il Napoli si avvicina al rinnovo di Spinazzola, consolidando il proprio reparto difensivo. Nel frattempo, la Roma continua a seguire con attenzione Raspadori, cercando di assicurarsi le sue prestazioni. Entrambi i club puntano a rafforzare le rispettive rose con giocatori affidabili, mantenendo un equilibrio tra qualità e continuità. Le trattative sono in fase avanzata, segnando un momento importante nel mercato di questa stagione.

Il Napoli lavora per blindare i propri gioielli, ma anche quei profili meno appariscenti che garantiscono affidabilità e rendimento costante. È il caso di Leonardo Spinazzola, letteralmente rinato negli ultimi 18 mesi grazie alla gestione Conte. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, il club azzurro ha già avviato i contatti per il rinnovo dell'esterno fino al 2027, con opzione per la stagione successiva. Le sensazioni sono positive e filtra ottimismo sull'esito della trattativa. Lo stesso clima di fiducia accompagna la Roma nella corsa a Jack Raspadori.

