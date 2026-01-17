Napoli rapina in corso Umberto | arrestati due giovani Hanno 15 e 18 anni

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Napoli ha arrestato due giovani, di 18 e 15 anni, sospettati di aver commesso una rapina in corso Umberto. L’intervento ha permesso di bloccare i sospetti e di garantirne l’identificazione. L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità giovanile in città.

La Polizia di Stato ha arrestato nella serata di ieri due giovani napoletani, di 18 e 15 anni, ritenuti responsabili di rapina. L'intervento è avvenuto nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato l'arresto in corso Umberto.

