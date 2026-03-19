Napoli nasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo contro la malasanità

A Napoli è stata ufficialmente costituita la Fondazione Domenico Caliendo, con l’obiettivo di affrontare la malasanità. Alla cerimonia hanno partecipato l’avvocato Francesco Petruzzi e il notaio Roberto Dante Cogliandro, mentre Patrizia Mercolino, madre del bambino Domenico, ha firmato l’atto di nascita dell’ente. La fondazione nasce per iniziativa di chi ha perso un figlio a causa di presunti errori medici.

È stata costituita ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo. Alla presenza dell’avvocato Francesco Petruzzi e del notaio Roberto Dante Cogliandro, Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, ha sottoscritto l’atto che sancisce la nascita dell’ente. La Fondazione nasce con l’obiettivo di monitorare e denunciare eventuali casi di malasanità che coinvolgono minori, in particolare quelli con esiti tragici. Allo stesso tempo, intende offrire supporto concreto, sia sul piano materiale che morale e legale, alle famiglie costrette ad affrontare situazioni dolorose simili a quella vissuta da Patrizia e Antonio. Il loro drammatico percorso, iniziato il 23 dicembre, si è concluso con la scomparsa del piccolo Domenico avvenuta il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, nasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo contro la malasanità Articoli correlati Domenico Caliendo: il 18 marzo nasce ufficialmente la Fondazione a suo nomeDomenico Caliendo: il 18 marzo nasce a Napoli la Fondazione contro la malasanità. Nasce la fondazione Domenico Caliendo, appuntamento a Napoli il 18 marzoTempo di lettura: 2 minutiDopo una raccolta fondi le cui parole chiave sono state solidarietà, vicinanza e coinvolgimento, nascerà finalmente la... Tutti gli aggiornamenti su Fondazione Domenico Caliendo Temi più discussi: Napoli, nasce la fondazione in memoria del piccolo Domenico; Napoli, Il 18 marzo nasce la Fondazione Domenico Caliendo; Fondazione Domenico Caliendo, il 18 marzo la costituzione ufficiale a Napoli; Napoli, dal dolore all'impegno: nasce la Fondazione Domenico Caliendo contro la malasanità. Nasce la Fondazione Caliendo. La mamma di Domenico: «Trasformerò il dolore in impegno»Nasce con un obiettivo che si racchiude in sole quattro parole: perché non accada più. Oggi è il giorno in cui i desideri dei genitori del piccolo Domenico Caliendo ... ilmattino.it Domenico Caliendo: il 18 marzo nasce ufficialmente la Fondazione a suo nomeDomenico Caliendo: il 18 marzo nasce a Napoli la Fondazione contro la malasanità. Raccolti 30mila euro per offrire supporto legale e psicologico alle famiglie. 2anews.it Nasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo. Alla presenza dell'avvocato Francesco Petruzzi e del notaio il dottor Roberto Dante Cogliandro, Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico ha firmato ufficialmente il documento che certifica la n - facebook.com facebook Grazie alla recente raccolta fondi, nasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo: l'incontro per la costituzione legale è previsto per il 18 marzo alle ore 18. x.com