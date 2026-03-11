Domenico Caliendo | il 18 marzo nasce ufficialmente la Fondazione a suo nome

Il 18 marzo a Napoli si è ufficialmente costituita la Fondazione dedicata a Domenico Caliendo, nata per affrontare i problemi legati alla malasanità. Finora sono stati raccolti circa 30.000 euro, destinati a fornire assistenza legale e supporto psicologico alle famiglie coinvolte. La creazione dell’ente rappresenta un passo concreto nel settore, con l’obiettivo di offrire aiuto a chi ne ha bisogno.

Domenico Caliendo continuerà a vivere attraverso l'impegno civile e la solidarietà concreta: il prossimo 18 marzo, alle ore 18:00, verrà formalmente costituita la Fondazione che porta il suo nome. L'atto notarile, che segna il passaggio da un movimento spontaneo a un'entità giuridica strutturata, verrà firmato a Napoli presso lo studio del notaio Roberto Dante Cogliandro. Sarà un momento di grande commozione a cui prenderanno parte i genitori del piccolo e i membri del comitato promotore che hanno reso possibile questo traguardo.