A Napoli il 18 marzo si terrà l’evento di inaugurazione della Fondazione Domenico Caliendo, nata dopo una campagna di raccolta fondi. Le parole che hanno accompagnato questa iniziativa sono state solidarietà, vicinanza e coinvolgimento. La fondazione si propone di offrire un supporto concreto e di promuovere iniziative a favore della comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo una raccolta fondi le cui parole chiave sono state solidarietà, vicinanza e coinvolgimento, nascerà finalmente la Fondazione Domenico Caliendo. L’appuntamento è per il 18 marzo alle ore 18 in via dei Mille 16, dove davanti al notaio Roberto Dante Cogliandro si costituirà legalmente la Fondazione. Saranno presenti i genitori di Domenico e gli altri componenti del Comitato promotore la raccolta fondi. “Ringraziamo l’intera Italia che con un calore e una vicinanza senza precedenti ci ha permesso di raggiungere la quota di 30mila euro necessari per trasformare un’idea in qualcosa di concreto”, spiegano in una nota i rappresentanti del comitato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nasce la fondazione Domenico Caliendo, appuntamento a Napoli il 18 marzo

Articoli correlati

Domenico Caliendo: il 18 marzo nasce ufficialmente la Fondazione a suo nomeDomenico Caliendo: il 18 marzo nasce a Napoli la Fondazione contro la malasanità.

Fondazione Domenico Caliendo, il 18 marzo la costituzione ufficiale a NapoliSarà costituita ufficialmente il 18 marzo alle ore 18 a Napoli, in via dei Mille 16, la Fondazione Domenico Caliendo, nata dall’iniziativa del...

Approfondimenti e contenuti su Domenico Caliendo

Temi più discussi: Caso Domenico Caliendo: contraddizioni a Bolzano e nasce la Fondazione; Domenico Caliendo, donazioni a quota 30mila euro: ora può nascere la Fondazione; Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, i genitori a Domenica In: Nessuno deve dimenticare; Ho saputo la verità dai giornali. Chi ha sbagliato deve pagare: le lacrime della mamma di Domenico a Verissimo.

Domenico Caliendo: il 18 marzo nasce ufficialmente la Fondazione a suo nomeDomenico Caliendo: il 18 marzo nasce a Napoli la Fondazione contro la malasanità. Raccolti 30mila euro per offrire supporto legale e psicologico alle famiglie. 2anews.it

Nasce la fondazione Domenico Caliendo, il comitato: 'Con le donazioni daremo supporto alle vittime di malasanità'Daremo supporto alle vittime di malasanità. Dopo una raccolta fondi nasce finalmente la Fondazione Domenico Caliendo. L'appuntamento è per il 18 marzo alle ore 18 in via dei Mille 16, dove davanti ... lostrillone.tv

La rete di solidarietà intorno alla famiglia di Domenico Caliendo, morto all'ospedale Monaldi di Napoli il 21 febbraio scorso per le conseguenze di un trapianto di cuore fallito, comincia a prendere forma e regala il primo traguardo: da ieri - grazie alla catena di - facebook.com facebook

La morte di #Domenico Caliendo, un secondo esposto presentato a #bolzano x.com