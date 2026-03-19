Il sindaco di Napoli ha annunciato che il progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona rientra tra gli obiettivi concreti della città, con l’intenzione di candidarsi per ospitare Euro 2032. Ha inoltre confermato che l’impianto sarà riqualificato, mantenendo un legame con il passato e il club locale. La discussione sul futuro dello stadio prosegue con il coinvolgimento delle parti interessate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro dello stadio Diego Armando Maradona passa tra riqualificazione, candidatura europea e dialogo con il club. A fare il punto è stato il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto in occasione dell’inaugurazione del murale di Jorit dedicato alle leggende azzurre. «È un omaggio alla storia del Napoli e un segnale di riqualificazione», ha dichiarato Manfredi, sottolineando il valore simbolico dell’opera e il legame tra lo stadio e la città. Il primo cittadino ha evidenziato come l’intervento artistico rappresenti anche un primo passo verso un progetto più ampio di rilancio dell’impianto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Manfredi: «Euro 2032 obiettivo concreto. Maradona sarà riqualificato»

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