Euro 2032 Napoli fuori? Fucito | Comunicazione irrituale Manfredi | Oggi inviamo il progetto del Maradona

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il caso Napoli-Euro 2032 tiene banco. Dopo le indiscrezioni su una possibile esclusione del capoluogo partenopeo dalla lista delle città candidate a ospitare le gare del torneo, arrivano le precisazioni dal Comune. «La comunicazione è alquanto strana e abbastanza irrituale perché risale a qualche giorno fa», ha dichiarato Fucito. «C’è una data precisa per la presentazione dei progetti ed è quella di oggi. Il Comune di Napoli si è attivato per inviare tutta la documentazione richiesta per la candidatura e non capisco perché si faccia una comunicazione prima della scadenza del termine». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il sindaco Manfredi annuncia l’ok dei lavori per il Maradona: “pronti per la candidatura a Euro 2032”Su Facebook: "Nei prossimi giorni incontreremo di nuovo i delegati della Uefa per presentare definitivamente la candidatura di Napoli e dello stadio...

