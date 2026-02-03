Il sindaco Manfredi annuncia l’ok dei lavori per il Maradona | pronti per la candidatura a Euro 2032

Il sindaco Gaetano Manfredi ha dato il via libera ai lavori di ristrutturazione dello Stadio Maradona a Napoli. Con un post su Facebook, ha annunciato che i lavori sono pronti e che l’obiettivo è candidare lo stadio a Euro 2032. La decisione arriva dopo settimane di attesa e mette in moto la macchina per rendere l’impianto più moderno e funzionale. Ora si aspetta solo l’avvio ufficiale dei lavori e le prossime tappe per la candidatura.

Il sindaco Gaetano Manfredi, con un post su Facebook, annuncia l'approvazione dei lavori per l'ammodernamento dello Stadio Maradona. Stadio Maradona, approvati i lavori: i dettagli. Annuncia Manfredi su Facebook: Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l'ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all'altezza delle grandi sfide sportive e degli eventi internazionali che attendono la nostra città. Nei prossimi giorni, infatti, incontreremo di nuovo i delegati della Uefa per presentare definitivamente la candidatura di Napoli e dello stadio per ospitare le partite degli Europei 2032.

