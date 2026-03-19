Il Napoli sta affrontando un momento difficile in difesa, poiché non riesce più a mantenere la porta inviolata da due mesi. Nonostante le vittorie, la squadra di Conte cerca di recuperare il livello difensivo che aveva all’inizio della stagione. La ricerca di un risultato senza subire gol resta una priorità per il tecnico e i suoi giocatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli continua a vincere, ma non riesce più a mantenere la porta inviolata. È questo uno dei temi principali in vista della sfida contro il Cagliari. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, gli azzurri non registrano un clean sheet dal 17 gennaio, nella vittoria per 1-0 contro il Sassuolo. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come da allora siano passati due mesi e ben undici partite senza riuscire a chiudere senza subire gol. Un dato che pesa, soprattutto considerando le ambizioni della squadra di Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, difesa da ritrovare: Conte cerca il clean sheet perso da due mesi”

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