Napoli | studente spagnolo rapinato a Corso Umberto I carabinieri arrestano 28enne
Un giovane studente spagnolo è stato rapinato alle spalle a Corso Umberto, a Napoli, all’alba di ieri. L’uomo è stato aggredito da un 28enne nigeriano, che voleva portargli via il telefono e il portafoglio. Lo studente ha cercato di opporsi, attirando l’attenzione di alcuni passanti. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti subito e, grazie alle testimonianze, hanno individuato e arrestato il responsabile. L’uomo è stato portato in caserma in attesa di processo.
Aggredito alle spalle all’alba per rapinarlo: studente reagisce, arrestato 28enne dai Carabinieri. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 28enne nigeriano per tentata rapina. A subire l’aggressione è uno studente spagnolo 24enne che sta percorrendo Corso Umberto per rientrare a casa. Sono le 04:45 circa quando il 28enne si avvicina e aggredisce alle spalle lo studente. Vuole i suoi soldi, lo minaccia di morte e gli ruba lo smartphone. Parte la colluttazione. La vittima è in lacrime e l’aggressore a pochi metri quando intervengono i carabinieri. Lì presente anche un uomo che aveva provato a dividere i due. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
