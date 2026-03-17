Una donna di 38 anni è stata arrestata dai carabinieri nel quartiere Stella di Napoli con l’accusa di spaccio di hashish. Durante l’intervento sono stati sequestrati circa 700 euro in contanti. L’operazione si è svolta nei bassi del quartiere dove la donna era stata individuata. Sul posto sono intervenuti i militari per eseguire il fermo e il sequestro.

Napoli, quartiere Stella: 38enne arrestata per spaccio di hashish, sequestrati 700 euro. Siamo nel quartiere Stella a Napoli. Il sole sta per tramontare e in via Savarese le persone si affrettano per tornare a casa. Un basso però ha la finestra sempre aperta, le tendine tirate, la luce accesa e qualche canovaccio steso. Da dietro a quell’infisso c’è V. C., 38enne già nota alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione stanno svolgendo un servizio antidroga e pattugliano la zona. Sono lì, all’ingresso della via e notano quella finestra aperta. I militari si vicinano per capire meglio. Arrivano due ragazze, si vedrà che sono 20enni. Salutano, la 38enne oltre a ricambiare il saluto cede qualcosa in cambio di una banconota. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli- Stella: spaccio nei bassi del quartiere. Carabinieri arrestano una donna 38enne

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