Rinnovo McKennie la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero | ci aveva provato anche una super rivale!

La Juventus ha deciso di rinnovare il contratto di McKennie, evitando che possa partire a parametro zero. La società ha lavorato intensamente per blindare il centrocampista, anche dopo aver ricevuto offerte da una grande rivale. La trattativa si è conclusa con successo, rafforzando così la presenza del giocatore in rosa. La scelta mira a mantenere stabilità e competitività in vista della prossima stagione. Ora, il futuro di McKennie sembra tutto in salita.

McKennie Juve, il futuro è tutto da scrivere: in caso di fumata nera per il rinnovo ci sono queste cinque ipotesi! Le novità sul texanoIl futuro di McKennie alla Juventus è ancora incerto, con il rinnovo in bilico.

Juve-McKennie, ore decisive per il rinnovo: pronta la super offerta per blindarloLa Juventus ha deciso di fare sul serio e ha presentato una proposta importante a Weston McKennie per rinnovare il suo contratto.

McKennie Pulisic: club rivals, country brothers

