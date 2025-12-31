Calhanoglu Inter che svolta nel giro di pochi mesi | dal possibile addio al rinnovo! La strategia del club

Nel giro di pochi mesi, la situazione di Calhanoglu all’Inter è cambiata significativamente, passando dalla possibilità di una sua partenza al rinnovo contrattuale. La strategia del club mira a consolidare il ruolo del regista turco nella rosa, garantendogli stabilità e continuità. Questo cambio di rotta evidenzia l’importanza di Calhanoglu nel progetto nerazzurro e l’impegno della società nel rafforzare il proprio centrocampo.

Inter News 24 per blindare il regista turco. Il calciomercato riserva spesso ribaltoni inaspettati e cambi di rotta improvvisi. Dopo lunghi mesi trascorsi tra speculazioni e voci insistenti su un possibile addio, il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe tingersi ancora più intensamente di nerazzurro. Il regista turco, il cui attuale accordo con il club di Viale della Liberazione scade nel giugno 2027 – curiosamente la stessa data di scadenza dell'esterno americano Christian Pulisic – sembrava destinato a valutare altre piazze.

Svolta Calhanoglu, l'agente annuncia: "Né Galatasaray, né Fenerbahce: resta all'Inter!" - Come annunciato dall'agente del centrocampista turco Gordon Stipic ai microfoni di TRT Sport, il giocatore resterà all'Inter. tuttomercatoweb.com

Inter, il sostituto di Calhanoglu: il nuovo rinforzo per Chivu - Il centrocampista turco è pronto a dire addio all’Inter: ecco l’occasione a sorpresa Tutto può cambiare nei prossimi giorni per quanto ... calciomercato.it

Sorpresa Calhanoglu: Inter tratta il rinnovo! La possibile nuova scadenza e filtra che… - facebook.com facebook

“Inter e Gordon Stipic (agente di Calhanoglu) lavorano - senza fretta e in totale serenità - al prolungamento del contratto del centrocampista, attualmente in scadenza nel 2027. Ipotesi nuova scadenza: 2029” ( @GuarroPas) x.com

