Napoli tre grandi nomi per rinforzare ancora l’attacco | Antonio Conte ha un sogno

Il Napoli si prepara a rafforzare il reparto offensivo con tre nuovi acquisti nel mercato di gennaio. La dirigenza ha mostrato determinazione nel soddisfare le richieste di Antonio Conte, puntando a consolidare la rosa e migliorare le performance stagionali. Questa scelta riflette l’obiettivo di mantenere alta la competitività del team e affrontare al meglio le sfide future.

Il Napoli ha deciso di accelerare con decisione sul mercato di gennaio, confermando la volontà di rinforzare in modo concreto la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dopo l’arrivo di Giovane, operazione già definita e funzionale a dare profondità immediata alla squadra, il club azzurro non intende fermarsi e guarda ora a un innesto di livello superiore, un nome già affermato capace di alzare il tasso tecnico e competitivo del gruppo. Il primo nome è quello di Dan Ndoye, giocatore dinamico, intenso e già abituato a ritmi elevati. La sua valutazione, però, si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante che renderebbe l’operazione possibile solo attraverso un prestito con obbligo di riscatto.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Napoli, futuro in bilico: due nomi per un eventuale sostituzione di Antonio Conte

Leggi anche: Napoli, due acquisti in prestito con riscatto a luglio: i nomi per accontentare Antonio Conte

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Dichiarazioni post partita di Antonio Conte, risposta di Delaurenti#napolipisa#campiinato#conte

Argomenti discussi: Bologna, Lazio e Napoli, tre big in difficoltà: le grandi occasioni del Genoa; Gomorra - Le Origini, il battesimo. Le foto dell'episodio 3; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 22 al 25 gennaio 2026; Roma, sgominata la batteria napoletana: presa la gang che rapinava le ville dei vip a Fregene, 38 arresti.

Napoli, tre grandi nomi per rinforzare ancora l’attacco: Antonio Conte ha un sognoIl Napoli ha deciso di accelerare con decisione sul mercato di gennaio, confermando la volontà di rinforzare in modo concreto la rosa a disposizione di ... dailynews24.it

Bologna, Lazio e Napoli, tre big in difficoltà: le grandi occasioni del GenoaNelle prossime partite il calendario propone solo top club per il Grifone. Ma le squadre di Italiano, Sarri e Conte sono alle prese con momenti certamente non esaltanti ... primocanale.it

La Juve fa miracoli! Grandi notizie dall'infermeria Napoli, ma per Conte lo Stadium è stregato - facebook.com facebook

La #Juve fa miracoli! Grandi notizie dall'infermeria Napoli, ma per Conte lo Stadium è stregato x.com