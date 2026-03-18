Boom di casi di epatite A 43 ricoverati a Napoli

Da anteprima24.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale Cotugno di Napoli si registra un aumento improvviso di casi di epatite A, con 43 persone ricoverate. L’evento ha attirato l’attenzione del personale sanitario, che ha iniziato a monitorare attentamente la situazione. Nessuna informazione ufficiale sulle cause viene ancora comunicata, mentre i pazienti sono stati sottoposti alle cure necessarie. La situazione ha creato preoccupazione tra i residenti della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Un insolito picco di casi di epatite A viene segnalato all’ospedale Cotugno di Napoli. “Siamo in una fase molto acuta – riferisce Novella Carannante, infettivologa dell’ospedale partenopeo specializzato nella cura delle malattie infettive – abbiamo ora 43 ricoverati, una cifra molto insolita nel mese di marzo”. “Registriamo un forte aumento di pazienti che hanno bisogno di ricoveri. Di solito – spiega l’infettivologa – in questo periodo ci sono una decina di contagiati in forma leggera, ai quali possiamo fare la diagnosi e prescrivere una cura da fare a casa. Oggi invece abbiamo una lunga serie di pazienti gravi e infatti abbiamo riempito del tutto il reparto, con molti pazienti sulle barelle in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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