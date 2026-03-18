boom di casi di epatite a 43 ricoverati a napoli

All’ospedale Cotugno di Napoli si registra un aumento improvviso di casi di epatite A, con 43 persone ricoverate. L’evento ha attirato l’attenzione del personale sanitario, che ha iniziato a monitorare attentamente la situazione. Nessuna informazione ufficiale sulle cause viene ancora comunicata, mentre i pazienti sono stati sottoposti alle cure necessarie. La situazione ha creato preoccupazione tra i residenti della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Un insolito picco di casi di epatite A viene segnalato all’ospedale Cotugno di Napoli. “Siamo in una fase molto acuta – riferisce Novella Carannante, infettivologa dell’ospedale partenopeo specializzato nella cura delle malattie infettive – abbiamo ora 43 ricoverati, una cifra molto insolita nel mese di marzo”. “Registriamo un forte aumento di pazienti che hanno bisogno di ricoveri. Di solito – spiega l’infettivologa – in questo periodo ci sono una decina di contagiati in forma leggera, ai quali possiamo fare la diagnosi e prescrivere una cura da fare a casa. Oggi invece abbiamo una lunga serie di pazienti gravi e infatti abbiamo riempito del tutto il reparto, con molti pazienti sulle barelle in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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