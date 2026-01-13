Meningite a Napoli nessun focolaio in corso | chiarimenti sui ricoveri al Cotugno

L’azienda ospedaliera di Napoli ha confermato che attualmente non ci sono focolai di meningite meningococcica in città. Le recenti notizie diffuse, anche tramite messaggi su WhatsApp, sono state ufficialmente smentite. È importante affidarsi a fonti ufficiali per ottenere informazioni accurate e aggiornate sulla situazione sanitaria nel territorio napoletano.

Focolaio di meningite nei locali di Napoli, è tutto falso: la catena Whatsapp smentita dall’ospedale Cotugno - L'ospedale Cotugno smentisce le informazioni circolate nelle chat: non risulta un focolaio di meningite e non è vero che due ragazzi sono deceduti ... fanpage.it

Casi di meningite a Chiaia, sono tre i giovani ricoverati al Cotugno - La situazione monitorata dall'Epidemiologia del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Napoli 1 - napolitoday.it

Napoli, sospetto caso di meningite scatena il caos al Pronto soccorso del San Paolo: infermiere colpito con un pugno al torace: Al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli un infermiere è stato aggredito mentre era in corso la gestione di un sospetto - facebook.com facebook

