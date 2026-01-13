La Cina ha avviato consultazioni legali con alcuni Paesi europei, sollecitando il divieto di ingresso ai politici di Taiwan. Secondo fonti diplomatiche, le autorità cinesi sostengono che le leggi di confine europee giustificherebbero tali restrizioni. Questa richiesta si inserisce in un contesto di tensione crescente tra Cina e Taiwan, influenzando le relazioni diplomatiche con le nazioni europee.

Secondo diversi diplomatici e funzionari a conoscenza della questione, le autorità cinesi avrebbero chiesto "consulenze legali" ai Paesi europei, affermando che le loro leggi di confine impongono loro di vietare l'ingresso ai politici provenienti da Taiwan. Il governo di Xi Jinping starebbe facendo pressione sulle ambasciate europee a Pechino, o tramite le ambasciate locali direttamente presso i governi europei nelle loro capitali, avvertendo i paesi europei di non «calpestare le red lines della Cina». Le modalità di questi approcci sono state diverse: alcuni si sono rivolti a singoli Paesi, altri a gruppi, alcuni tramite note verbali scritte (una comunicazione diplomatica semi-formale) e altri di persona.

La Cina fa pressione sui Paesi europei affinché vietino l'ingresso ai politici di Taiwan

