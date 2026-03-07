Un lupo a passeggio in strada Colle Pineta vicino alla chiesa Santa Famiglia

Un lupo è stato visto passeggiare lungo strada Colle Pineta, nei pressi della chiesa Santa Famiglia a Pescara. Dopo aver percorso alcune decine di metri, l'animale si è spostato in direzione di via Lago Isoletta. La segnalazione è arrivata da residenti che si trovavano nella zona al momento dell'avvistamento. Nessun altro dettaglio è stato riferito finora.

Avvistato un lupo nella zona di Colle Pineta a Pescara: in base alle testimonianze di alcuni residenti si aggirerebbe da quelle parti da circa un mese È stato avvistato un lupo vicino alla chiesa Santa Famiglia in strada Colle Pineta a Pescara. Poi il lupo si è allontanato andando verso via Lago Isoletta, come segnala chi vive nella zona. Dai residenti viene segnalato inoltre come sia un mesetto che si aggira da quelle parti. Sempre più lupi avvistati in Abruzzo, anche nella zone di pianura. Il Wwf: "Situazione da gestire, ma niente allarmismi"