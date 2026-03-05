Motocross Mondiale MX2 2026 | i favoriti Laengenfelder favorito per il bis ma occhio a belgi e italiani

Il Mondiale MX2 2026 di motocross sta per iniziare con il Gran Premio di Argentina, che si svolgerà questo fine settimana. Tra i favoriti c’è Laengenfelder, che punta a ripetersi dopo la vittoria precedente, ma i piloti belghe e italiane sono pronti a sfidarlo per la leadership. La stagione si apre con molte incognite e attese di battaglie tra i principali protagonisti della categoria.

Ci siamo! Siamo arrivati ai nastri di partenza del Mondiale MX2 2026. La classe più leggera si prepara per il via della propria stagione, che arriverà in occasione del Gran Premio di Argentina di questo fine settimana. Un lungo cammino che ci condurrà al titolo iridato. Nella scorsa stagione il successo finale è andato al tedesco Simon Laengenfelder che, di conseguenza, parte come chiaro favorito anche in questa occasione. Il pilota del team Red Bull KTM Factory Racing vuole il suo secondo titolo consecutivo e cercherà di metterlo in chiaro sin dall’esordio sudamericano. Quali saranno, quindi, i suoi principali avversari? Con la partenza dell’olandese Kay de Wolf e Andrea Adamo per la MXGP ogni scenario sarà da valutare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross, Mondiale MX2 2026: i favoriti. Laengenfelder favorito per il bis, ma occhio a belgi e italiani Motocross, i giovani italiani da seguire nel Mondiale MX2 2026Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista del Mondiale Motocross 2026, che scatterà questo weekend in Argentina con il primo dei... Motocross, Mondiale MXGP 2026: i favoriti. Febvre vuole il bis ma Gajser e Herlings guidano un gruppo di rivali di alto livelloSiamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sull’attesissimo Mondiale MXGP 2026. Una selezione di notizie su Motocross Mondiale MX2 2026 i favoriti.... Temi più discussi: Motocross, i giovani italiani da seguire nel Mondiale MX2 2026; MX2 2026, Simone Mancini sostituisce Ferruccio Zanchi in Argentina; Ducati, tegola MX2: Ferruccio Zanchi KO per infortunio, debutto iridato per Simone Mancini; Motocross, tutti gli italiani nel Mondiale MXGP 2026: un poker d’assi per stupire. Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streamingSi ricomincia. Questa settimana si alzerà il sipario sul Mondiale 2026 di motocross con il GP di Argentina, in scena in quel di Bariloche. Sarà una ... oasport.it Motocross, i giovani italiani da seguire nel Mondiale MX2 2026Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista del Mondiale Motocross 2026, che scatterà questo weekend in Argentina con il primo dei diciannove ... oasport.it Motocross, Mattia Guadagnini di fronte a un bivio verso il Mondiale MXGP 2026 dopo una stagione difficile - facebook.com facebook