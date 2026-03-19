Musilli Regeneron | Oncoematologia nostra priorità strategica

Musilli di Regeneron ha dichiarato che l'oncoematologia rappresenta una priorità strategica assoluta per l'azienda, in linea con l'obiettivo di diventare leader a livello globale nella cura del cancro. La società concentra i propri sforzi nello sviluppo di trattamenti innovativi in questo campo, considerandolo centrale per la propria crescita futura. La priorità si riflette nelle risorse e nei progetti dedicati a questa area terapeutica.

(Adnkronos) – "L'oncoematologia è una priorità strategica assoluta, coerente con l'obiettivo di diventare leader mondiali nella cura del cancro. Infatti, guardando alla nostra ricchissima pipeline, quasi il 50% dei progetti appartiene a questo ambito. Unendo la nostra storica capacità di trasformare la scienza in medicina a una profonda conoscenza della genetica, della biologia del cancro e del sistema immunitario, stiamo lavorando allo sviluppo di terapie potenzialmente trasformative per 30 tipi di tumori solidi e del sangue". Lo ha detto Andrea Musilli, Country Manager Oncology & Hematology e Site Head di Regeneron in Italia, intervenendo oggi a Milano all'inaugurazione dei nuovi uffici della biofarmaceutica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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