Tajani Il Piano Mattei è una priorità strategica

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito che il Piano Mattei resta una priorità per l’Italia. Parlando a Roma, Tajani ha sottolineato l’importanza di rafforzare i rapporti con l’Africa, definendoli fondamentali per la politica estera del paese. La strategia mira a sviluppare relazioni più solide e a promuovere interessi italiani nel continente africano.

ROMA (ITALPRESS) – “I rapporti con l'Africa rappresentano una priorità strategica importante per il governo italiano. Vogliamo fare di più e vogliamo farlo meglio, secondo un approccio paritario, non neocoloniale e basato sul mutuo interesse. Il Piano Mattei incarna una strategia fondata su questi principi: una cooperazione concreta e un dialogo politico costante. L'obiettivo è finanziare – grazie a una dotazione iniziale di 5.5 miliardi – progetti che rispondano a bisogni concreti, identificati insieme ai partner africani”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al quotidiano Avvenire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

