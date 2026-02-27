Coldiretti | L’acqua è una priorità strategica

Il rappresentante di Coldiretti ha sottolineato che l’acqua rappresenta una risorsa fondamentale e da tutelare con attenzione. A Arezzo, il 27 febbraio 2026, è stato ribadito che la gestione delle risorse idriche deve essere considerata una priorità strategica per l’Italia. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento dedicato alla tutela delle risorse naturali.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – "L'acqua è una priorità strategica" lo ha detto con forza la presidente di Coldiretti Lidia Castellucci dal palco della manifestazione di Firenze, dove anche la provincia di Arezzo ha partecipato con una delegazione di 700 imprenditori agricoli arrivati in via Cavour per chiedere alla Regione una svolta concreta su dodici punti strategici per garantire competitività, redditività e tutela del territorio. Un messaggio che Castellucci ha riaffermato anche nel corso di un incontro con i soci sul territorio, organizzato nelle ultime ore. "L'invaso della Diga di Montedoglio rappresenta una infrastruttura decisiva per...

