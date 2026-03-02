La Polizia ha chiuso un locale di intrattenimento a L’Aquila dopo aver scoperto una sala da ballo senza autorizzazione. Durante i controlli congiunti, sono stati verificati aspetti legati alla sicurezza pubblica e alla regolarità delle licenze. La decisione di chiudere il locale è stata presa immediatamente a seguito delle risultanze emerse.

Un locale di intrattenimento a L’Aquila è destinatario di un provvedimento di chiusura immediata per assenza della necessaria licenza. Il provvedimento è stato adottato la scorsa notte dalla Polizia di Stato a seguito di controlli congiunti con Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro, nell’ambito delle attività di verifica delle autorizzazioni e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Chiuso un locale a L’Aquila Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nella notte tra il 1° e il 2 marzo 2026 a L’Aquila. Gli agenti della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, insieme al personale dei Vigili del Fuoco e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un’attività ispettiva presso un esercizio di intrattenimento e pubblico spettacolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - L'Aquila, scoperta sala da ballo senza autorizzazione in un locale, disposta la chiusura immediata

Locale allestito a sala da ballo senza autorizzazioni a Bologna, il provvedimento del QuestoreUn pubblico esercizio di Bologna è destinatario di un provvedimento di chiusura temporanea dopo che sono state riscontrate gravi irregolarità...

Pregiudicati e ubriachi molesti come clientela, disposta la chiusura temporanea di un localeLa misura cautelare presa dal Questore dopo diverse segnalazioni e una situazione di allarme sociale venutasi a creare, motivata anche dai ripetuti...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aquila.

Discussioni sull' argomento Portare Dante al presente: Uomini siate e non pecore matte un percorso tra arte, educazione e conoscenza di sé; La Divina Commedia si veste d’arte: a L’Aquila la visione contemporanea di Gabriele Dell’Otto e Franco Nembrini; Vasto, a tu per tu con il ladro in casa: il bandito si lancia dalla finestra; Eventi, la nota: Palazzi Aperti – Dimore Culturali – L’Aquila.

L’Aquila, scoperta rete di microcamere negli appartamenti degli studentiUn’inquietante scoperta ha scosso la città dell’Aquila: una rete di microcamere nascoste negli appartamenti in affitto ha portato la Polizia di Stato ad avviare un’indagine per violazione della ... ilmattino.it

Ci vediamo domani a Pescara, Teramo e L’Aquila: con il #Si daremo all’Italia una #giustizia giusta! #fratelliditalia #pescara #teramo #LAquila - facebook.com facebook

L’Ecce Homo di Antonello da Messina andrà per il 2026 all’Aquila. Il piccolo dipinto acquistato dallo Stato italiano arriverà presto al Forte Spagnolo dell’Aquila, dove ha da poco fatto ritorno il Munda. x.com