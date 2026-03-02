L' Aquila scoperta sala da ballo senza autorizzazione in un locale disposta la chiusura immediata

La Polizia ha chiuso un locale di intrattenimento a L’Aquila dopo aver scoperto una sala da ballo senza autorizzazione. Durante i controlli congiunti, sono stati verificati aspetti legati alla sicurezza pubblica e alla regolarità delle licenze. La decisione di chiudere il locale è stata presa immediatamente a seguito delle risultanze emerse.

Un locale di intrattenimento a L’Aquila è destinatario di un provvedimento di chiusura immediata per assenza della necessaria licenza. Il provvedimento è stato adottato la scorsa notte dalla Polizia di Stato a seguito di controlli congiunti con Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro, nell’ambito delle attività di verifica delle autorizzazioni e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Chiuso un locale a L’Aquila Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nella notte tra il 1° e il 2 marzo 2026 a L’Aquila. Gli agenti della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, insieme al personale dei Vigili del Fuoco e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un’attività ispettiva presso un esercizio di intrattenimento e pubblico spettacolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

