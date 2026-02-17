Movida chiuso locale da ballo abusivo e senza uscite di sicurezza certificate | denunciato anche il Dj

Un locale da ballo è stato chiuso dalla polizia perché operava senza autorizzazioni e senza uscite di sicurezza certificate. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, che ha evidenziato anche la presenza di un DJ senza licenza e di impianti non a norma. Gli agenti hanno trovato il locale pieno di persone, ma senza le misure di sicurezza richieste dalla legge.

La task-force coordinata dalla Questura di Perugia è formata da: Guardia di Finanza e Polizia di Stato, con il supporto di Vigili del Fuoco, Siae, Asl. "I controlli andranno avanti nelle prossime settimane" Altro locale da ballo chiuso per mancanza di sicurezza e altre gravi carenze rispetto alle normative. Stavolta la task force coordinata dalla Questura di Perugia – formata da Guardia di Finanza e Polizia di Stato, con il supporto di Vigili del Fuoco, SIAE e ASL – ha fatto visita a un locale di Perugia che è stato immediatamente chiuso dopo l'ispezione: è stato denunciato il titolare, ritenuto responsabile dell’apertura abusiva dello stesso, nonché di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e il Dj per violazione della normativa sui diritti d’autore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

