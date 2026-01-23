damefurk fuori il singolo dentro o fuori nuovo album a marzo

Damefurk presenta oggi il suo nuovo singolo, “Dentro o Fuori”, disponibile su Bandcamp e Soundcloud. Prodotto e distribuito da @argo_dog_sound, questo brano anticipa l’uscita del suo prossimo album prevista per marzo. Un’introduzione al lavoro dell’artista, caratterizzata da uno stile sobrio e riflessivo, che invita ad approfondire la sua musica senza eccessi o artifici.

È disponibile da oggi su Bandcamp e Soundcloud il nuovo singolo di Damefurk, intitolato Dentro o Fuori, prodotto e distribuito da @argodogsound. Il brano rappresenta il primo estratto ufficiale che anticipa l’uscita del secondo lavoro in studio, Il Respiro della Spirale, prevista per il 28 marzo 2026. Dentro o Fuori esplora i temi della paralisi decisionale e dell’ansia legata al giudizio. La struttura della traccia si sviluppa attorno alla ripetizione ossessiva del titolo, un mantra che funge da base ritmica per l’ingresso di chitarre distorte e percussioni serrate. Il testo si conclude con l’interrogativo Sono vivo o sono morto, definendo l’estetica cupa e viscerale che caratterizza questa nuova fase del progetto. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

