Murale Jorit al Maradona | omaggio alla storia azzurra

A Napoli è stato realizzato un murale di Jorit dedicato a Maradona, che rende omaggio alla storia azzurra del calcio. L’opera si trova in una zona della città e raffigura il campione argentino, riconosciuto come uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. La creazione è stata completata recentemente e sarà visibile ai passanti.

Napoli celebra la propria storia con una nuova opera destinata a lasciare il segno. All’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, tra Curva A e Distinti, è pronto per essere inaugurato il murale firmato dallo street artist Jorit, un tributo visivo ai grandi protagonisti che hanno attraversato le diverse epoche del club. L’opera rappresenta una formazione simbolica che unisce generazioni lontane tra loro: dai pilastri degli anni Settanta come Zoff, Krol e Juliano, fino agli eroi degli scudetti con Maradona, Careca e Bruscolotti. Non mancano nemmeno figure più recenti che hanno segnato la storia azzurra, come Hamsik, Cavani, Mertens, Koulibaly e Ghoulam. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Murale Jorit al Maradona: omaggio alla storia azzurra Articoli correlati Terrasini, inaugurato il murale della Marina al Villaggio dei Pescatori: omaggio alle donneA realizzarlo l’artista Igor Scalisi Palminteri su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giosuè Maniaci Un omaggio alle radici... Leggi anche: Murale di Maradona, negozianti soddisfatti: «Cresceremo di più» Una selezione di notizie su Murale Jorit Temi più discussi: Jorit, si inaugura il murale del Maradona: da Zoff a Iuliano, da Dieguito a Cavani, la storia del Napoli in 11 volti; Napoli, nuovo murale di Jorit allo Stadio Maradona: domani l’inaugurazione; Domani sarà inaugurato il murale di Jorit al Maradona; Murales di Jorit allo stadio Maradona, oggi l'inaugurazione: per il restyling spuntano investitori internazionali. Murale Jorit al Maradona diventerà meta di turisti e pellegrinaggioTutto pronto per l'inaugurazione del murale realizzato dallo street artist Jorit all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, tra Curva A e Distinti. L’opera raffigura ... tuttonapoli.net Domani sarà inaugurato il murale di Jorit al MaradonaDomani in programma l’inaugurazione del murale realizzato dallo street artist Jorit all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, tra Curva A e Distinti L’opera dell’artista raffigura un undici ide ... 100x100napoli.it Domani l’inaugurazione del nuovo murales di Jorit allo Stadio Diego Armando Maradona Appuntamento domani alle 12:30! - facebook.com facebook