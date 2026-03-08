Terrasini inaugurato il murale della Marina al Villaggio dei Pescatori | omaggio alle donne

A Terrasini è stato inaugurato questa mattina un nuovo murale al Villaggio dei Pescatori, dedicato alla Marina e alle donne del mare. L’opera è stata realizzata dall’artista Igor Scalisi Palminteri su iniziativa dell’amministrazione comunale. Il murale rappresenta un omaggio alle radici marinare della città e al lavoro spesso silenzioso delle donne che vivono e lavorano nel settore.

A realizzarlo l'artista Igor Scalisi Palminteri su iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giosuè Maniaci Un omaggio alle radici marinare di Terrasini e al lavoro spesso silenzioso delle donne del mare. È stato inaugurato questa mattina, al Villaggio dei Pescatori, il nuovo murale dedicato alla Marina, realizzato dall'artista Igor Scalisi Palminteri su iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giosuè Maniaci. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini, associazioni del territorio, consiglieri e assessori comunali, oltre al sindaco di Cinisi Vera Abbate e ai rappresentanti delle forze dell'ordine.