Murale di Maradona negozianti soddisfatti | Cresceremo di più

Piove sul murale di Maradona, ma i negozianti non si preoccupano. A due giorni dall’approvazione del progetto, molti di loro sono fiduciosi: credono che il murale attirerà più visitatori e farà crescere gli affari. Anche se il cielo è grigio e la pioggia cade forte, l’entusiasmo tra i commercianti resta alto. I turisti, invece, continuano a scattare foto e a visitare la zona, convinti che questa operazione porterà nuovi stimoli alla zona.

Piove sul murale di D10s, nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio. Ma non piove sulle speranze dei commercianti e sull'entusiasmo dei turisti, a 48 ore dall'approvazione del progetto (firmato da Giuseppe Klain, con tanto di rendering) per la riqualificazione e la regolamentazione di Largo Maradona. La giunta comunale ha dato il via libera alla realizzazione di «un'aera privata a uso pubblico, con pavimenti in pietra lavica, fioriere, panchine, pergolati e chioschi amovibili». Ma l'area, che già ospita milioni di pellegrini calcistici in arrivo da ogni angolo di pianeta, può crescere ulteriormente, grazie a questa partnership tra Palazzo San Giacomo e i proprietari dello slargo, che gestiscono la Bodega de Dios.

