Dramma alla stazione di Marina di Cerveteri | anziano investito da un treno

Un uomo di circa 70 anni è stato investito da un treno ad alta velocità alla stazione di Marina di Cerveteri. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 17, mentre il treno transitava sulla linea. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha bloccato la stazione e sta cercando di ricostruire cosa sia successo. La dinamica resta ancora da chiarire.

Cerveteri, 7 febbraio 2026 – Tragedia ieri, 6 febbraio 2026, alla stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri, dove una persona è stata investita da un treno ad alta velocità in transito sulla linea. L’impatto non ha lasciato scampo alla vittima. Secondo le prime informazioni, l’investimento è avvenuto mentre il convoglio viaggiava lungo la tratta. Una scena drammatica, che ha scosso i pendolari presenti in stazione, i quali hanno assistito ai momenti successivi all’accaduto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma ogni intervento si è rivelato inutile: non è rimasto altro che constatare il decesso della vittima.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Marina di Cerveteri Persona travolta da un treno a Marina di Cerveteri: traffico ferroviario in tilt Questa mattina, un treno ha investito una persona alla stazione di Marina di Cerveteri. Tragedia alla stazione di Civitavecchia: giovane muore investito da un treno regionale La tragica incidente alla stazione di Civitavecchia ha causato la morte di un giovane, investito da un treno regionale dopo essere caduto dalla banchina. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Marina di Cerveteri Argomenti discussi: Tragedia sui binari a Cerveteri: uomo muore travolto da un treno; Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari; Dramma alla stazione, muore 29enne; Dramma sui binari, uomo travolto da un treno in corsa: convogli fermi e ritardi - BresciaToday. Dramma alla stazione, muore 29enneIl corpo privo di vita di un giovane di appena ventinove anni è stato rinvenuto ieri mattina nella stazione di Falciano-Mondragone-Carinola. A ... msn.com Tragedia sui binari, vittima una 25enne di GiulianovaDramma nella notte alla stazione di Giulianova, dove poco prima dell’1 una giovane, è stata investita da un treno. La vittima sarebbe una ragazza di 25 anni del posto. Immediato l’intervento sul posto ... veratv.it Dramma nella scorsa notte alla stazione ferroviaria di Giulianova, dove una giovane ha perso la vita dopo essere stata investita da un convoglio. Si tratterebbe di una ragazza di 25 anni, residente in città. Sul posto sono intervenuti Polizia Ferroviaria, 118 e Ca facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.