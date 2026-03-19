Como in lutto Michael Bambang Hartono è morto a 86 anni | era uno dei pilastri del club

A Como è morto a 86 anni Michael Bambang Hartono, uno dei principali esponenti del mondo imprenditoriale locale. Insieme al fratello, Robert Budi, gestiva un impero finanziario che comprendeva la società Djarum e una partecipazione significativa in Bank Central Asia. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore economico della città.

Assieme al fratello, Robert Budi, guidava un vasto impero finanziario sviluppato attorno alla società Djarum e soprattutto alla partecipazione in Bank Central Asia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Chi era Claudio Sterpin: l’amico di Liliana Resinovich è morto a 86 anniTrieste, 14 febbraio 2026 – È morto Claudio Sterpin, 86 anni, l’ex maratoneta che ha sempre raccontato di essere stato legato a Liliana Resinovich,...

Morto Cesare Castellotti: lutto nel giornalismo, è scomparso a 86 anni il volto torinese di 90° Minuto. Il suo ricordoCalciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina:...

Approfondimenti e contenuti su Michael Bambang Hartono

Calcio Como in lutto: è morto Michael HartonoLutto Aveva 86 anni ed era azionista di riferimento del club lariano insieme al fratello Robert Budi ... laprovinciadicomo.it

Como, no ai 70 milioni Tottenham per Paz: effetto HartonoNel 2019, il Como, gloriosa squadra che appartiene alla storia del calcio italiano, vinse la Serie D. Fu allora che il club venne acquistato dalla Sent Entertainment Ltd, società con sede a Londra, ... corrieredellosport.it