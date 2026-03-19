Il Como comunica la scomparsa di uno dei fratelli proprietari del club, Michael Bambang Hartono, avvenuta a Singapore all’età di 86 anni. Hartono, imprenditore indonesiano, era tra i proprietari della società lombarda. La notizia ha suscitato il cordoglio della squadra e dei tifosi, che lo ricorderanno come uno dei protagonisti della proprietà del club. La sua perdita rappresenta un momento di lutto per la comunità calcistica locale.

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© Calcionews24.com - Morto Hartono, Como in lutto: addio ad uno dei fratelli proprietari del club. Aveva 86 anni

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