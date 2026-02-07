Ghali recita Rodari alle Olimpiadi di Milano Cortina ma è bufera sulla Rai mai nominato durante la diretta

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Ghali ha recitato un passo di Rodari, attirando subito l’attenzione. La Rai ha ricevuto molte critiche perché non ha mai nominato il rapper durante la diretta, nonostante il suo intervento fosse visibile e chiaro. La cosa ha scatenato proteste sui social e tra gli spettatori, che si aspettavano una maggiore attenzione da parte dell’emittente. La Rai non ha ancora commentato ufficialmente.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, si riaccende il caso Ghali alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nella cerimonia di apertura dei Giochi il rapper milanese ha recitato una poesia contro la guerra di Gianni Rodari, e sui social sono esplose le critiche alla Rai. Dalle accuse di censura al "trattamento irrispettoso", in tanti si sono lamentati che la performance dell'artista sarebbe stata oscurata: nessun primo piano, mai citato durante la telecronaca, come se fosse stato uno dei tanti ballerini del corpo di ballo che lo ha accompagnato. Ghali è stato uno dei tanti protagonisti dello show della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che si è tenuta ieri sera, venerdì 6 febbraio. Durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, il rapper Ghali ha letto alcuni versi di Gianni Rodari. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina ha attirato l'attenzione più per le assenze che per le presenze. Ghali apre la cerimonia di Milano-Cortina a San Siro con i versi di Gianni Rodari. Sul prato, una coreografia di ragazzi disegna una colomba umana. Il rapper usa l'italiano, il francese e l'inglese. Sono i versi di Promemoria del grande poeta italiano Gianni Rodari, recitati da Ghali, in italiano, francese e inglese, ad aprire allo stadio di San Siro una potente riflessione. Il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, si è rivolto agli atleti. Accesi due bracieri olimpici. Milano Cortina è già un'olimpiade sorprendente e unica.

