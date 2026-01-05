Ubriaco finisce con l’auto contro uno dei fittoni in piazza Nettuno

Un uomo, in stato di ebbrezza, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro uno dei fittoni di piazza del Nettuno a Bologna. L'incidente, avvenuto il 5 gennaio 2026, ha causato danni alla colonnina senza feriti. La dinamica evidenzia l'importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di evitare comportamenti a rischio.

Bologna, 5 gennaio 2026 - È andato a sbattere contro uno dei fittoni di piazza del Nettuno, terminando la corsa proprio sulla colonnina. Attimi di preoccupazione, in centro storico, ieri sera: un’auto, arrivando da piazza Maggiore, è arrivata fin sotto la scalinata della Salaborsa, con una velocità medio elevata. Poi, il conducente ha colpito dritto per dritto una colonnina che delimita piazza del Nettuno. Bologna, auto finisce contro uno dei fittoni di piazza del Nettuno Pare che l’uomo al volante non abbia riportato delle ferite, ma era sotto l’effetto di alcol e il mezzo risulta rubato. Un volto già noto alle forze dell’ordine per via di diversi precedenti penali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco finisce con l’auto contro uno dei fittoni in piazza Nettuno Leggi anche: Guida ubriaco, finisce con l'auto contro un autobus Leggi anche: Esce di strada con l'auto e finisce in ospedale: guidava ubriaco La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Frosinone, ubriaca al volante finisce contro una Porsche in sosta in via Aldo Moro: denuncia e ritiro della patente - È successo giovedì sera, intorno alle 21, in via Aldo Moro a Frosinone. ilmessaggero.it Ubriaco aggredisce verbalmente una barista e finisce in Questura x.com Talmente ubriaco da “rotolare” sotto un’auto parcheggiata. Esagera la notte di Capodanno e finisce in ospedale Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2026/01/01/talmente-ubriaco-da-rotolare-sotto-unauto-parcheggiata-esagera-la-notte-di-capodanno- - facebook.com facebook

