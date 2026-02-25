L' auto fugge all' alt e viene inseguita | finisce la sua corsa contro le auto in sosta

Da latinatoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'alt intimato dai carabinieri a un posto di blocco, la fuga e l'inseguimento. A Fondi i carabinieri hanno bloccato e denunciato a piede libero un uomo di 37 anni per i reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e guida con patente revocata. Nella nottata l'auto, davanti a una pattuglia impegnata in un servizio di controllo sul territorio, ha proseguito la sua marcia invece di fermarsi e si è data alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento, con l'auto dei carabinieri che tallonava il veicolo e il conducente che, scappando, ha urtato un'altra auto in sosta con a bordo due giovani, rimasto per fortuna illesi nell'impatto. Alla fine i militari sono riusciti a bloccare la corsa e hanno appurato che l'automobilista aveva preso l'auto del padre ma a sua insaputa e guidava inoltre nonostante gli fosse stata revocata la patente addirittura dal 2020. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

