Domenica 22 marzo si terrà in Brasile il ritorno della MotoGP dopo 22 anni, questa volta a Goiania, invece che a Jacarepaguà. La pista brasiliana si trova a oltre 700 metri di quota, un dettaglio che potrebbe influenzare le prestazioni delle moto durante la gara. La competizione coinvolge diversi piloti e squadre, con le prove previste nel circuito di Goiania.

Domenica 22 marzo, la MotoGP farà il proprio ritorno in Brasile dopo ben 22 anni. Tuttavia, non si correrà a Jacarepaguà, dove si è gareggiato tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, bensì a Goiania. L’autodromo è lo stesso che ospitò il Gran Premio sul finire degli anni ’80, seppur ammodernato nelle sue infrastrutture e nel manto asfaltato. Cionondimeno, il layout non è cambiato. A ben pensarci, quali sono le piste brasiliane soggette a importanti modifiche? Interlagos, de facto, è la stessa dal 1990. La Formula 1 vi corre ininterrottamente senza che vi siano state modifiche di rilievo nel disegno del tracciato. Per Goiania vale più o meno lo stesso discorso, perché non è stata apportata alcuna novità rispetto al concetto originario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, l’altura di Goiania un vantaggio per Ducati? La pista è a più di 700 metri di quota

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