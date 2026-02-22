LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bezzecchi impressiona con il record della pista In scia le Ducati ufficiali

Marco Bezzecchi ha segnato il miglior tempo nel test MotoGP di Buriram 2026, migliorando il record della pista di oltre un secondo. La sua performance ha sorpreso gli altri piloti, che hanno fatto fatica a tenere il passo. Le Ducati ufficiali seguono da vicino, ma il giovane pilota italiano ha dimostrato grande sicurezza sulla pista asiatica. La giornata si è conclusa con Bezzecchi in testa, lasciando prevedere una stagione combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 Di seguito la classifica finale del day-2: 1 Marco Bezzecchi Aprilia 1:28.668 2 Ai Ogura Aprilia 1:28.765 +0.097 3 Marc Marquez Ducati 1:28.836 +0.168 4 Francesco Bagnaia Ducati 1:28.883 +0.215 5 Alex Marquez Ducati 1:28.961 +0.293 6 Pedro Acosta KTM 1:29.021 +0.353 7 Franco Morbidelli Ducati 1:29.071 +0.403 8 Jorge Martin Aprilia 1:29.167 +0.499 9 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:29.173 +0.505 10 Joan Mir Honda 1:29.296 +0.628 11 Raul Fernandez Aprilia 1:29.302 +0.634 12 Brad Binder KTM 1:29.392 +0.724 13 Luca Marini Honda 1:29.451 +0.783 14 Johann Zarco Honda 1:29.