MotoGP live test Sepang 2026 in diretta tempi e classifica dell'ultima giornata | Ducati manda in pista Marquez e Bagnaia Aprilia con Bezzecchi

Oggi a Sepang si sono conclusi i test MotoGP 2026. Ducati ha schierato Marquez e Bagnaia, mentre Aprilia ha portato Bezzeggi in pista. I tempi e la classifica dell’ultimo giorno sono già disponibili e i piloti hanno spinto al massimo per prepararsi alla stagione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.