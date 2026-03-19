Morto Umberto Bossi | il magico arruffone il Senatur dal fiuto finissimo e dai modi barbarici

È morto Umberto Bossi, figura nota per il suo carattere deciso e il linguaggio diretto. Leader storico della Lega Nord, ha segnato la scena politica italiana con il suo stile particolare. La sua carriera è stata caratterizzata da una presenza forte e spesso controversa, che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama politico nazionale.

Umberto Bossi è stato un magico arruffone, uno straordinario politico dal fiuto finissimo e dai modi barbarici. Ha cambiato l’Italia, e creato nel vocabolario comune la Padania, nel grande Nord, il suo mito. Non ha creato solo la Lega gli è riuscito di dare dignità a un sentimento, all’idea che c’è un Paese dentro il Paese. Bossi aveva 84 anni, era malato dal 2004 quando un coccolone lo colse sul più bello di un duetto con Mino Reitano. Lui, cioè Reitano, cantava un motivetto del momento: Italiaaa, Italiaaa, e Bossi il senatur lo rimbalzava con Padaniaaa, Padaniaaaa. Da Gemonio, la sua casa che poi sarà anche il destino malefico per via dei figli golosi dei piaceri della vita: in quelle mura giunsero e furono assorbiti e distratti dal circo familiare molti danari del finanziamento pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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